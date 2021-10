Die Verbandsgemeinde Seehausen habe schon einige Umweltsünden erkannt und beseitigt, sagt Bürgermeister Rüdiger Kloth. So waren die Kita in Geestgottberg mit dem dortigen Dorfgemeinschaftshaus und dem Gebäude der Feuerwehr per Heizungssystem verbunden. Man konnte nicht eine Einrichtung allein beheizen, sondern immer nur alle drei gemeinsam – ökologisch und finanziell nicht sinnvoll. Man habe das System modernisiert und in jedem Haus eine eigene Heizungsanlage eingebaut, sagt Rüdiger Kloth.