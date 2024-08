Fehlender Brandschutz Sperrung der Wischelandhalle bereitet Sportverein in Seehausen Sorgen

16. August 2024, 09:33 Uhr

In Seehausen im Kreis Stendal fürchtet ein Sportverein um seine Zukunft. Der Grund: Die Wischelandhalle ist derzeit für Spiele und Wettkämpfe gesperrt. Prüfungen haben ergeben, dass die Mitte der 1990er Jahre errichtete Halle keinen ausreichenden Brandschutz hat. Zudem sieht der Landkreis Fehler in der Deckenkonstruktion. Für die Sanierung müsste die Halle lange gesperrt werden. Dem Sport in der Stadt entgehen so Turniere – und wichtige Einnahmen.