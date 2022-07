Bastian Sieler (parteilos) tritt am Montag sein Amt als Oberbürgermeister von Stendal an. Der gebürtige Stendaler ist gelernter Verwaltungsfachmann, studierte in Halberstadt öffentliche Verwaltung und arbeitete bislang beim Landkreis in der Kommunalaufsicht. Sieler kündigte gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT an, neue Akzente setzen und die Verwaltung stärker digitalisieren zu wollen. Und auch in Sachen Familienpolitik möchte der dreifache Vater künftig punkten.