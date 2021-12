Wegen Corona Silvesterlauf in Stendal auch in diesem Jahr digital

Das Jahr sportlich ausklingen lassen – dazu lädt der Leichtathletikverein in Stendal schon seit Jahren ein. Auch in diesem Jahr wird es aber keinen gemeinsamen Silvesterlauf in der Hansestadt geben. Sport machen kann und soll trotzdem jeder, der Lust hat. So funktioniert's.