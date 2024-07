Entgegen erster Meldungen muss eine Familie in Seehausen (Landkreis Stendal) nun doch nicht für eine Photovoltaikanlage am Giebel ihres Hauses zahlen. Dabei sind in Seehausen Solaranlagen an Hausgiebeln eigentlich verboten. Das war im Rahmen der städtischen Gestaltungssatzung 2019 so festgelegt worden.