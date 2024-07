Entgegen erster Meldungen muss eine Familie in Seehausen (Landkreis Stendal) nun doch nicht für eine Fotovoltaikanlage am Giebel ihres Hauses zahlen. Dabei sind in Seehausen Solaranlagen an Haus-Giebeln eigentlich verboten. Das war im Rahmen der städtischen Gestaltungssatzung 2019 so festgelegt worden.