Seehausen Streit wegen Solaranlage: Familie muss doch kein Bußgeld zahlen

22. Juli 2024, 13:40 Uhr

In Seehausen im Kreis Stendal hat eine Familie eine Solaranlage an ihrem Giebel installiert. Dabei sind solche Anlagen an Giebeln in der Gemeinde eigentlich verboten. Doch der Streit ist nun gelöst: Die Anlage darf bleiben, sie wird von der Verbandsgemeinde geduldet.