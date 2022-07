Die Hansestadt Stendal feiert 2022 ihr tausendjähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums gibt es nun eine Sonderbriefmarke mit Motiven aus Stendal. Die Briefmarke nimmt Stendals Motto "Mittelalter trifft Moderne" auf und zeigt wichtige Bauwerke der Stadt in einem farbenfrohen Design. Ein Vertreter des Bundesfinanzministeriums übergab die Briefmarke bereits im Juni an den Stendaler Oberbürgermeister Klaus Schmotz .

Seit dem 7. Juli 2022 ist die Briefmarke mit einem Wert von 85 Cent deutschlandweit in Verkaufsstellen der Post erhältlich. In Stendal hat am Donnerstag in der Wandelhalle in Stadthaus 1 ein Sonderpostamt geöffnet, in dem die Marke gekauft werden kann. Gestaltet wurde die Stendaler Jubiläums-Briefmarke von der Leipziger Gestalterin Grit Fiedler.