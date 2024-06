Saisonabschluss Wie der gesellschaftliche Rechtsruck Spargelbauern und Erntehelfer beschäftigt

Hauptinhalt

25. Juni 2024, 11:30 Uhr

Die Spargelbauern haben am Montag "Spargelsilvester" gefeiert – denn traditionell endet die Saison am Johannistag. Die Pflanzen dürfen sich nun erholen, damit es ab April 2025 wieder frischen Spargel gibt – wenn es dann noch Personal gibt, das die anstrengende Arbeit des Spargelstechens übernimmt. Der altmärkische Spargelbauer Arne Garlipp blickt einerseits zufrieden auf die zurückliegende Saison, andererseits mit mulmigem Gefühl in die Zukunft.