Die Kreissparkasse in Stendal ist am Mittwoch mit einem neuen Video-Service gestartet. In den drei Geschäftsstellen in Lüderitz, Goldbeck und Schönhausen können Kunden künftig mit einem Berater über einen Bildschirm ihre Bankgeschäfte erledigen. Ähnlich wie bei der Telemedizin, können die Bankkunden nun live mit einem Experten ihre Anliegen klären. Dazu gehören einfache Überweisungen genauso wie Kreditanfragen oder Kontoeröffnungen.