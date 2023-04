Landrat Patrick Puhlmann (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, der Fokus liege auf den Personalkosten. Sie seien einer der größten Posten im Haushalt. "Da kann man viel tun, da ist auch noch Luft drin und das gehen wir an", so Puhlmann. Ende dieser Woche werde er ein erstes Konzept zum Personalabbau vorlegen, das schnell umgesetzt werden könne.