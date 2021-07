Ob mit oder ohne Semestertickert, bis die ersten Fahrgäste an dem neuen Haltepunkt "Hochschule Stendal" aus- und einsteigen können, wird es noch einige Monate dauern. Denn die Haltestelle wird komplett neu gebaut und voraussichtlich erst im kommenden Jahr in Betrieb genommen. Bis dahin soll der Haltepunkt zwei Außenbahnsteige von gut 150 Metern Länge erhalten, die über Treppen oder barrierefrei über Rampen erreicht werden können.

Das Land Sachsen-Anhalt und die Deutsche Bahn investieren rund sechs Millionen Euro in den Haltepunkt. Der Neubau ist Teil eines insgesamt 480 Millionen Euro schweren Investitionspakets, das die Deutsche Bahn in diesem Jahr in die Modernisierung von Strecken und Bahnhöfen in Sachsen-Anhalt steckt. Dabei sollen mehr als 50 weitere Haltepunkte und Bahnhöfe modernisiert werden.