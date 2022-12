Ein neues Hospiz in Stendal ist nach Angaben der Stiftung nötig, weil das bisherige an der Wendstraße in unmittelbarer Nähe des Johanniter-Krankenhauses zu klein geworden ist. Vor allem fehlten Besprechungs- und Umkleideräume für die Mitarbeiter. Nach Angaben des Ambulanten Hospizdienst Stendal sind seit Eröffnung des Hospizes vor 20 Jahren rund 1.800 Menschen dort gestorben.