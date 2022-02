Auch Bahnstrecke betroffen Bomben-Sprengung: B189 in Richtung Brandenburg wird gesperrt

Auch mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs werden immer wieder Fliegerbomben im Erdreich entdeckt – jetzt auch an der Bundesstraße 189 in Richtung Brandenburg. Die wird, ebenso wie eine Bahnstrecke, am Donnerstag vorübergehend gesperrt. Eine Bombe soll gesprengt werden.