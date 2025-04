Acht Kilo Sprengstoff Landkreis Stendal: Turm von Windrad in Erxleben gesprengt

22. April 2025, 17:26 Uhr

Weil ein neues, größeres Windrad gebaut werden soll ist in Erxleben am Dienstag der Turm einer alten Windkraftanlage gesprengt worden. Turbine und Rotorblätter wurden zuvor abgebaut. Sie sollen in einem Windpark in NRW wiederverwendet werden.