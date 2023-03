Stadtrat Sachsen-Anhalt-Tag findet 2024 in Stendal statt

Hauptinhalt

Der Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal wird stattfinden. Das hat mit knapper Mehrheit heute der Stadtrat entschieden. In den letzten Wochen hatte die Ausrichtung wegen finanzieller Probleme vor dem Aus gestanden. Verantwortliche hatten trotzdem bis zum Schluss dafür gearbeitet, den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal trotz der angespannten Haushaltslage ermöglichen zu können.