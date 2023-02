Die Stendaler tun sich sehr schwer mit einem zweiten Anlauf zur Ausrichtung des 23. Sachsen-Anhalt-Tags. Am Montag sollten im Stadtrat die Weichen dafür gestellt werden, damit das Fest vom 30. August bis 1. September 2024 doch noch in Stendal stattfinden kann. In symptomatischer Weise aber jonglierte Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) durch das Thema. Man könne eine Entscheidung auch noch zwei, drei Monate hinauszögern, sagte der Verwaltungschef, nachdem die AfD einen Antrag in den Stadtrat zur Vertagung einer Entscheidung eingebracht hatte.