Plattenbausiedlung "Stadtsee": Stendals größtes Stadtviertel wird 50

Stendal war einst die Zukunft der DDR, als vor den Toren der Stadt an einem Atomkraftwerk gebaut wurde. Dann kam die Wende und die Stadt veränderte sich schlagartig. Das Viertel Stadtsee traf es besonders hart. Heute ist Stadtsee zwar immer noch der größte Stadtteil Stendals, doch was früher eine attraktive Wohngegend war, hat heute einen schlechten Ruf. Wer lebt hier heute Platte an Platte?