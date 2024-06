Erste Station war am Montagvormittag die Hochschule Magdeburg-Stendal. In einem Treffen mit Vertretern der Hochschule und aus der Wirtschaft sowie einem Verein, der in dem südafrikanischen Land tätig ist, wurden Optionen der weiteren Zusammenarbeit ausgelotet.

"Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, über die die Hochschule verfügt", verriet Bürgermeister Balhoa. "Müll ist beispielsweise ein großes Thema bei uns. Hier können wir viel Rat und Unterstützung beim Recyceln gebrauchen." In Sachen Recycling lässt sich auch der Landkreis Stendal von den Gästen aus dem Süden Afrikas in die Karten gucken.

Namibia bietet sich auch als Wirtschaftsstandort für Investoren aus Europa an, so der Bürgermeister. Gerade im Bereich regenerativer Energie habe die Stadt am Atlantik viel Potenzial. Wind und Sonne gibt es hier in großer Menge, was den Ort interessant mache für die Produktion von grünem Wasserstoff. Andreas Brohm, Bürgermeister von Tangerhütte, zu dem Lüderitz gehört, ist optimistisch, dass auch hier eine Zusammenarbeit im Entstehen ist.