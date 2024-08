Steinmeier in Stendal Obstbauer beschwert sich beim Bundespräsidenten über Bürokratie

26. August 2024, 18:59 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt seine Amtsgeschäfte in diesen Tagen aus Stendal. Hier will er mit den Menschen ins Gespräch kommen. Eines dieser Treffen findet am Montag mit der Familie Stallbaum statt. Sie zeigt dem deutschen Staatsoberhaupt den eigenen Betrieb, einen Obsthof, und spricht über die Sorgen und Nöte der Landwirte. Eine Reportage über einen Besuch in Anzug und Lederschuhen auf einer Obstplantage.