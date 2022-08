Investitionen in den Netzausbau der Deutschen Bahn sorgen in Sachsen-Anhalt für Ausfälle im Fernverkehr. Die Stadt Stendal muss aufgrund von Bauarbeiten ab Mittwochnachmittag fünf Tage lang auf Fernverkehrszüge verzichten. Das bestätigte ein Bahnsprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagabend. In der Zeit wird nach Bahnangaben ein Weichenkomplex umgebaut. Die entsprechenden Züge können daher nicht am Hauptbahnhof in Stendal halten.

Statt in Stendal halten die Züge der Fernverkehrslinie zwischen Berlin und Amsterdam, die alle zwei Stunden verkehren, ersatzweise in Rathenow. Zwischen Stendal und Rathenow bietet die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen an. Die Busse sollen Anschluss an die IC-Züge von und nach Berlin haben. Auch alle weiteren Fernverkehrs-Halte in Stendal entfallen, insbesondere alle ICE-Stopps, hieß es in einer Mitteilung. Unklarheit herrschte unterdessen über die Intercity-Verbindung zwischen Leipzig und Warnemünde, die in Stendal hält. Laut Fahrplanauskunft am Dienstagabend halten die Züge auch in den kommenden Tagen in Stendal. Ob es sich dabei um einen Fehler handelt, blieb zunächst unklar. Ein Bahnsprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagabend, ihm lägen dazu keine Informationen vor.