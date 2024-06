Ein Faktencheck dieser Aussage ergab im Übrigen, dass Faber bei 21 von 42 Kreistagssitzungen in den vergangenen fünf Jahren dabei gewesen ist – also bei der Hälfte. Bausemer und Faber hatten einst bei der FDP in Stendal ihre politische Laufbahn begonnen. Bausemer trat 2016 in die AfD ein. Marcus Faber wurde diese Woche zum Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag gewählt und tritt die Nachfolge von Agnes Strack-Zimmermann (FDP) an, die nun ebenfalls in Brüssel ein EU-Mandat wahrnimmt.