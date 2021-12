Fast viereinhalb Jahre wurde am Neubaukomplex des Johanniter-Krankenhauses in Stendal gearbeitet. Zweimal gab es einen Baustopp. Am Ende verzögerten sich die Bauarbeiten um fast zwei Jahre. Wie Krankenhausdirektor Michael Schmidt am Mittwoch sagte, hat die Bauaufsichtsbehörde das Gebäude aber nun freigegeben. "Wir können mit dem Umzug beginnen", sagte Michael Schmidt MDR SACHSEN-ANHALT bei einer Begehung des Gebäudes.

Zunächst soll nun am 15. Dezember die Frauen- und Kinderklinik an den neuen Standort umziehen. Sie wird die gesamte zweite Etage des Neubaus einnehmen. Bisher ist die Klinik in Stendal in der Bahnhofstraße in einem Altbau ausgelagert, der Platz ist knapp. "Wir sind sehr froh, dass wir bald alles an einem Standort vereinen können", sagte Schmidt. Sicherlich sei es eine Herausforderung, eine ganze Klinik im laufenden Betrieb umzuziehen, man sei aber bestens vorbereitet. "Wir versuchen, dass an dem Tag möglichst wenig Patientinnen und Patienten in stationärer Behandlung sind", so der der Krankenhaus-Chef.