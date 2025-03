Der Findlingspark Darnewitz ist einer von fünf neuen Sternenpunkten in der Altmark. Neben ihm machen auch der Grenzturm Bömenzien, der Landhof Neulingen, der Grenzturm Dahrendorf und das Astraea in Vissum mit. Sternenpunkte bieten nicht nur Astrofotografen wie Helmut Schnieder perfekte Bedingungen, sondern sollen auch Einheimische und Touristen anziehen. An einigen Orten gibt es sogar besondere Bildungsangebote für Kinder, wie am Landhof Neulingen, wo Besucher im lebendigen Planetarium mit Geschichten aus der griechischen Mythologie in die Welt der Sterne entführt werden.