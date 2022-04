Die Menschen in Stendal sind am Sonntag erneut aufgerufen, über die Nachfolge des langjährigen Oberbürgermeisters Klaus Schmotz zu entscheiden. Bei der Stichwahl treten der CDU-Kandidat und von der FDP unterstützte Thomas Weise und der parteilose, von der SPD unterstützte Bastian Sieler an. Beide hatten in der ersten Runde vor wenigen Wochen die meisten Stimmen geholt – eine absolute Mehrheit aber deutlich verpasst.