So ganz legal war das damals vermutlich nicht. Aber: "Ich habe mich eben schon früh gerne in Kneipen rumgetrieben", sagt David Banik und lacht: "Ich sah ja im Grunde auch genau so aus wie jetzt, hatte lange Haare, habe geraucht. Niemand hat erkannt, dass ich erst 15 Jahre alt war."

Also saß der Jugendliche oft stundenlang in besagten Kneipen, "wo sich immer viele Musiker rumgetrieben haben", wie er sich erinnert. "Hauptsächlich waren da so Berufsmusiker. Die haben oft über ihren Chef gemeckert oder solche Sachen. Aber einer war anders, total frei. Der hat anders gespielt. Bei dem ging es immer nur um die Sache: seine Musik." Das faszinierte David Banik. Es war der Beginn seiner Leidenschaft für Straßenmusik.