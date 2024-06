Privates und Berufliches müsse man in fast allen sozialen Berufen voneinander trennen, so der Streetworker. Das ihm die Schicksale der jungen Menschen nah gehen, gehört dennoch dazu. "Es ist eine tolle Sache, wenn man gerade Jugendliche oder ehemalige Jugendliche wieder trifft und die einem dann sagen: 'Guck mal hier, das sind meine Kinder, das ist das, das ist dies, ich habe dort Arbeit.' Das ist natürlich schön. Andererseits gibt es eben auch Sachen, wo man denkt: es läuft alles bei demjenigen, und nach ein bis zwei Jahren ist er wieder da an genau der gleichen Stelle.", beschreibt Hans-Georg Frank. In solchen Fällen müsse man aber dranbleiben und der Person helfen, wieder aufzustehen.