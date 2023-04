Eigentlich gibt es den Weg Holzstege in Jarchau (Landkreis Stendal) schon immer. Ein Schotterweg, an dem in den 1990er-Jahren auch fünf Wohnhäuser gebaut wurden. Nun soll die Straße ausgebaut werden. Doch vier der sechs Anlieger wollen das gar nicht. Sie haben sich arrangiert mit dem Feldweg. Sie befürchten ohnehin, dass die Straße schnell durch die vielen schweren Landwirtschaftsfahrzeuge wieder kaputt gefahren wird.

Sie verstehen nicht, warum der Ausbau der Straße nun ein Neubau sein soll. "Wir sind da total empört drüber, dass man das so definiert und uns 90 Prozent der Kosten in Rechnung stellt und vor allem 80 Prozent der Kosten im Vorfeld in Rechnung stellt, wo noch nichts an Straßenausbau passiert ist", sagt Anlieger Roland Laschinski.