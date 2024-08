"Erst vor kurzem haben wir sie aufgenommen", berichtet Sophie Krüger, die Vorsitzende des Altmärkischen Tierschutzvereins Kreis Stendal, über die vier Tage alte Katze in ihrer wärmenden Tragebox. Solche Schicksale sind im Tierheim Stendal Borstel keine Seltenheit. "Wir sind gut ausgelastet", sagt Sophie Krüger.

In Stendal und Umgebung gibt es viele Streuner-Katzen, auch wenn man sie selten sieht. Sie verstecken sich in Scheunen, verlassenen Häusern oder Kleingärten. Wenn sie sich unkontrolliert vermehren, kann das in der Theorie schnell aus dem Ruder laufen. "Bekommt eine Katze innerhalb eines Jahres acht Junge und diese vermehren sich im gleichen Tempo, sind es nach zwei Jahren bereits 40 Katzen. Nach vier Jahren haben schon 1.000 Katzen das Licht der Welt erblickt", warnt die Stendaler Stadtverwaltung.