Notstromaggregat Stendal wappnet sich für Strom-Engpässe

Die Verwaltung in Stendal will ein Notstromaggregat für die IT-Zentrale der Stadt anschaffen sowie einen Vorrat an Kraftstoff anlegen. Die Stadt will vorbereitet sein, falls die Stromversorgung unerwartet unterbrochen wird. Der Stadtrat muss zunächst zustimmen.