Ab 1985 wurde im Süden von Stendal ein ganzer Stadtteil aus dem Boden gestampft. Viele Arbeiter des im Bau befindlichen Kernkraftwerkes (KKW) in Arneburg zogen nach Stendal. Der Wohnraum war begrenzt. In Süd entstand eine Siedlung für 6.500 Menschen, mit Schulen, Ärzten, Kitas und Einkaufsmöglichkeiten. Noch nach der Wende wurde an der Plattenbausiedlung – der zweiten neben Stendal-Stadtsee – weitergebaut.



Als 1991 der Kraftwerksbau eingestellt wurde, entstand in Stendal Süd schnell großer Leerstand. Mit einem mutigen Stadtratsbeschluss wurde 2002 das gesamte Areal aufgegeben. Es sollte komplett abgerissen werden. Einige Blocks gingen jedoch in privaten Besitz über und die Wohnungen wurden bis 2014 auch vermietet. Seither verwahrlosen sie.