Salat, Kirschen, Zwiebeln Tafelgärten von Seehausen geben Produkte kostenlos ab

In neun Gärten in Seehausen in der Altmark und im benachbarten Krüden wachsen Obst, Gemüse, Blumen und Kräuter speziell für Kunden der Tafel. Die Produkte werden dort kostenlos abgegeben. Beackert werden die Gärten von Langzeitarbeitslosen.