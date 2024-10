Birgit hat ihr Leben lang Sport getrieben und sich gesund und fettfrei ernährt. Keine der Hauptursachen für Schlaganfälle – Rauchen, Übergewicht, zu hoher Blutdruck – trifft auf sie zu. Und doch stellen in der Uni-Klinik in Riga die Ärzte genau diese Diagnose: Birgit hat einen Schlaganfall erlitten. Warum, finden weder die Ärzte in Riga noch anschließend die in der Uniklinik Magdeburg heraus.