Feuerwehr im Einsatz Brand in Tangerhütte: Autofahrer rettet schlafende Hausbewohner

24. November 2024, 14:55 Uhr

In Tangerhütte hat die Feuerwehr am Samstagmorgen einen Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht. Dass niemand zu Schaden kam, ist auch einem besonnenen Autofahrer zu verdanken: Er bemerkte das Feuer, blieb stehen und hupte so lange, bis die Bewohner wach waren.