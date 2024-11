Feuerwehr im Einsatz Brand in Tangerhütte: Autofahrer rettet schlafende Hausbewohner

26. November 2024, 10:30 Uhr

In Tangerhütte hat die Feuerwehr am Wochenende einen Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht. Dass niemand zu Schaden kam, ist auch einem besonnenen Autofahrer zu verdanken: Er bemerkte das Feuer, blieb stehen und hupte so lange, bis die Bewohner, die in dem Haus lebten, wach wurden. Die achtköpfige Familie stehe aktuell vor dem Nichts, heißt es von der Stadt.