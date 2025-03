Die Deutsche Bahn will am Donnerstag über anstehende Bauarbeiten zwischen Magdeburg und Stendal informieren. In Tangerhütte im Landkreis Stendal ist am Abend (17:30 Uhr) eine Bürgerversammlung im Kulturhaus geplant. Dabei geht es konkret um den geplanten Ausbau des sogenannten "Ostkorridors Nord".