Die Bauarbeiten an der Strecke starten am 19. April 2025. Für Stendal heißt das dann, dass dort weitgehend den ganzen Monat keine ICE halten werden. Gebaut wird in zwei Etappen, jeweils etwa 10 Tage lang. Zunächst ab dem ersten April-Wochenende: Wegen Kabel-, Oberleitungs- und Brückenarbeiten werden alle ICE-Züge zwischen Berlin und Braunschweig statt über Stendal über Magdeburg geleitet – und halten auch dort. Die Züge sind durch die Umleitung länger unterwegs.