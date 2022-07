Digitales Rathaus Wie Tangerhüttes Bürger mit Info-Mails auf dem Laufenden bleiben

Hauptinhalt

Die Angebote des "Digitalen Rathauses" in Tangerhütte beinhalten auch einen Info-Kanal. So können Bürgerinnen und Bürger etwa bei Gefahren schnell informiert werden – zuletzt etwa beim Böschungsbrand an der Bahnstrecke Tangerhütte-Stendal.