Vom DJ-Pult zurück an den Schreibtisch? Für Peter Rösecke ist das Ehrensache. Er ist 70 Jahre alt. Sein Rentnerdasein hat er bislang mit Kreuzfahrten , kürzeren Reisen und der "Disko mit Peter" verbracht. Alle zwei Wochen schwingen Seniorinnen und Senioren im Kulturhaus in Tangerhütte das Tanzbein.

Rösecke weiß, was er tut: Seit 1990 war und ist er Vorstand der Wohnungsgenossenschaft in Tangerhütte, mal ehrenamtlich, mal hauptamtlich. Zuständig ist er für fast 500 Wohnungen, zumeist in Plattenbauten, und mehr als doppelt so viele Mieter.