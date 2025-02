Wohnungen und Eigenheime Tangermünde will wachsen – aber nicht um jeden Preis

Hauptinhalt

19. Februar 2025, 05:00 Uhr

Eigenheime, neue Wohnungen und altersgerechtes Wohnen: Tangermünde im Kreis Stendal will wachsen. Der Zuzug wirkt dem demografischen Wandel entgegen, sorgt aber auch für Kritik von Bürgern, die weiterhin zu bezahlbaren Preisen in der kleinen Stadt wohnen wollen. Auch im Rathaus will man Wachstum nicht um jeden Preis. Bei einem Bauvorhaben an der alten Zuckerfabrik muss der Stadtrat genau abwägen.