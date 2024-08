Auf einem Lagergelände in Tangermünde (Landkreis Stendal) ist am Montagabend ein Boot in Flammen aufgegangen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage erklärte, wurden zwei Personen schwer verletzt und mussten per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden.