Jede Woche treffen sich in Tangermünde die "Elberadsenioren" für einen gemeinsamen Fahrradausflug. Doch dieses Mal ist für sie ein besonderer Tag: der 20. Elberadeltag steht an. Ihrer Radelgruppe schließen sich andere Fahrradbegeisterte aus der Altmark und auch Touristen an. Zusammen radeln sie mehr als 20 Kilometer hin und 20 Kilometer zurück entlang der Elbe vorbei an wunderschöner Natur. Ihr Anführer ist seit 2003 der 85-jährige Benno Heis aus Fischbeck.

Bildrechte: MDR/Aud Merkel