Neues Trainingszentrum Wie die Freiwillige Feuerwehr Tangermünde für den Einsatz übt

18. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Herzinfarkt, Feuer oder Verkehrsunfall – im Notfall muss es sehr schnell gehen. Rettungskräfte sollen in wenigen Minuten am Einsatzort sein und auch dort muss alles zügig und geordnet ablaufen. Bei der Ausbildung von Feuerwehrleuten und anderen Rettungsdiensten hilft in Tangermünde ein Fahrsimulator. Dort kommen selbst erfahrene Feuerwehrleute an ihre Grenzen. Auch in einem alten Auto und verschiedenen Räumen wird im neuen Trainingszentrum geübt.