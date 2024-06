Spurensuche Tote Frau in Tangermünde: Zeugenaufruf der Polizei bislang ohne Erfolg

Hauptinhalt

14. Juni 2024, 13:44 Uhr

In Tangermünde im Landkreis Stendal ist am Sonntag eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Bei einer Öffentlichkeitsfahndung sind Zeugen aufgerufen, sich mit Hinweisen bei der Polizei zu melden. Der Zeugenaufruf ist bislang erfolglos geblieben.