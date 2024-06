Im Fall der Frau, die am Sonntag, den 9. Juni, in Tangermünde tot aufgefundenen wurde, sucht die Polizei weiter nach Hinweisen. Wie die Polizeiinspektion Stendal MDR SACHSEN-ANHALT am Samstag mitteilte, haben sich noch keine Personen auf einen Zeugenaufruf gemeldet. Eine erneute Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Montag blieb bislang unbeantwortet.