50 Jahre "Störtebeker" – Ein Jubiläum

Für den 50. Geburtstag ist die "Störtebeker" festlich geschmückt. Zur Jubiläumsfeier ist auch der Tangermünder Siegfried Kolata gekommen. Er war damals bei der Eröffnung dabei: "Und da standen wir nun an der Gangway. Das war ein Erlebnis, so was hatte man noch nicht gesehen. Wir waren begeistert, was die Werft da geleistet hat."

Ein Restaurantschiff entsteht

Die Stadt Tangermünde beauftragte 1974 die Werft ihrer Stadt, ein neues Restaurantschiff zu bauen. Die Arbeiten sollten aber nicht den sozialistischen Produktionsbetrieb aufhalten. Daher musste alles in Überstunden geleistet werden. Viele Betriebe sollten sich beteiligen. Ein Transportkahn wurde umgebaut zum Schiff. Da Material knapp war, tat man das, was zu DDR-Zeiten oft getan wurde, man improvisierte. Klaus-Dieter Querfurt erinnert sich. Er war damals als "Ziviler" bei den Grenztruppen angestellt: "Ich habe mit dem Lkw Streckmetall zur Werft gefahren. Das war Material, mit dem die Staatsgrenze West gebaut wurde. Und damit wurden dann die Geländer auf Deck und an der Gangway gebaut."

Originale Details und Improvisation

Viele Details der damaligen Innenausstattung wie Decken und Türen sind noch im Originalzustand, auch die Fenster. Sie kamen vom RAW, dem Reichsbahnausbesserungswerk, in Stendal und waren eigentlich für Eisenbahnwaggons gemacht. Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Private Übernahme nach der Wende

Die HO-Gaststätte wurde nach der Wende in private Hände übergeben und ist bis auf kleine Renovierungspausen nahtlos in Betrieb. Um kleinere Reparaturarbeiten kümmert sich seit 30 Jahren Michael Brandt. Inzwischen macht er das ehrenamtlich. Dafür darf sein Karnevalverein hier ab und zu feiern. Michael Brandt sagt, früher sei es nicht so locker zugegangen. Für Tanzveranstaltungen habe es eine strenge Kleiderordnung gegeben. "Wir sind zu DDR-Zeiten in jungen Jahren immer freitags und samstags zum Tanz hergekommen, immer in Schlips und Kragen. Im Rollkragenpullover durfte man das Schiff nicht betreten", erinnert sich Michael Brandt.

Restaurant und Tanzlokal mit Traditionen

Bis heute dient die "Störtebeker" als Restaurant und Tanzlokal. Hier haben sich Paare kennengelernt und geheiratet. Auch der jetzige Betreiber, ein griechisches Restaurant, knüpft an die Traditionen der Vergangenheit an. Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Bis heute ein beliebtes Ausflugsziel