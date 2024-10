Verein sammelt Spenden Turmuhr der Kirche in Tangermünde soll aufwendig repariert werden

Hauptinhalt

10. Oktober 2024, 18:19 Uhr

Die Uhr am Turm der Kirche St. Stephan in Tangermünde im Landkreis Stendal steht schon seit Wochen still. Doch das soll sich nun ändern. Bei der aufwendigen Reparatur bekommt die Kirchgemeinde Unterstützung vom Verein der Stadtstiftung.