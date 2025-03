Die Reparaturarbeiten am "Störtebeker" geben ein gigantisches Bild. Er schwebt in Mannshöhe in der großen Halle der Tangermünder SET-Werft. An dem 44 Meter langen Traditionskahn arbeiten bis zu 20 Schiffsbauer. Sie schweißen sechs Millimeter dicke Stahlbleche an den Schiffsrumpf.

