Am Diesterweg-Gymnasium lernen Schüler und Schülerinnen aus Tangermünde und Havelberg. Am Montag wimmelt es im großen alten Backsteingebäude voller Schüler und Schülerinnen der zehnten bis zwölften Klassen. Sie werden in verschiedene Räume aufgeteilt. Heute werden sie hier nicht von ihren Lehrern unterrichtet, sondern von Experten aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen.

Gekommen sind sie auf Initiative von Peter Langhoff. Der junge Lehrer unterrichtet Mathe und Sozialkunde. Er selbst vermisste in seiner eigenen Schulzeit lebenspraktische Hinweise für den Start in den eigenen Alltag: "Wie gehe ich in die erste eigene Wohnung? Was brauche ich dafür? Wie lege ich einen Sparplan an, um mein Geld irgendwann später mal anzulegen? Und welche Versicherungen brauche ich?" Diese Themen fehlen ihm im Lehrplan.