Wenn Jan Reinecke zum Schönberger Dorfteich geht, neben dem er wohnt, ist er entsetzt. Nicht nur, dass er an manchen Tagen entsetzlich nach faulen Eier stinkt – in den vergangenen Wochen hat sich sein Wasser auch pink eingefärbt. Reinecke hat eine Vermutung, woran das liegen könnte: "Der ganze Dreck, der hier reingelangt, sammelt sich am Grund und wird zu einem fauligen Schlamm. Dort haben sich wahrscheinlich Bakterien gebildet, die diese Färbung verursachen", sagt er.